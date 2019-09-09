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Dağların kahramanlarından öğrencilere duygusal mesaj: Unutmayın ki kalem kılıçtan keskindir

Şırnak Namazdağı Üst Bölgesi'ndeki kahraman komandolarımız, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcı sebebi ile öğrenci ve öğretmenlere çektikleri video ile başarılar diledi. Komandolar vatanın bütünlüğü için 24 saat görev başında olduklarını söyleyerek öğrencilere şu mesajı verdi: "Unutmayın ki kalem kılıçtan keskindir."

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:38

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bağlı Namazdağı Üst Bölgesi'nde görev yapan kahraman komandolarımız paylaştıkları video ile yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilerle öğretmenlere başarılar diledi. "Kalem kılıçtan keskindir." diyen komandolar, şunları söyledi:

"Sevgili öğretmenler, değerli öğrenciler;

Bizler Namazdağı Üst Bölgesi'nde vatanımızın bölünmezliği için görevi başında olan ağabeyleriniz, kardeşleriniziz. Biz, yaz kış demeden gece gündüz sınırın sıfır noktasında silahlarımızla nöbet başında beklerken siz değerli öğrenci kardeşlerimiz de kalemlerinizle yeni bir döneme başlayacak hedeflerinize ilerlemek için adım adım yürüyeceksiniz. Unutmayın ki kalem kılıçtan keskindir. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'ndan yarının emaneti siz sevgili öğrencilerimize ve saygıdeğer öğretmenlerimize başarılar dileriz."

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:38
  1. Şırnak
  2. komandolar

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