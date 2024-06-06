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Yerel Dağıtmak yerine çöpe döktü! Kilolarca çileği israf etti
Yerel

Dağıtmak yerine çöpe döktü! Kilolarca çileği israf etti

Yeniakit Publisher
2024-06-06 11:34:28 - 2024-06-06 11:34:28
Dağıtmak yerine çöpe döktü! Kilolarca çileği israf etti

Bursa'da bir pazarcı, satamadığı çilekleri vatandaşa dağıtmak yerine çöpe döktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde kurulan pazarda çileklerini satamayan bir pazarcı, duruma sinirlendi. Kalan çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöp konteynerine döküp israf eden pazarcıyı gören vatandaşlar o anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Kilosu halen 100 ile 80 TL arasında değişen çileğin kasa kasa çöpe dökülmesi fiyatların neden düşmediğinin de göstergesi oldu.

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Yorumlar

Uğur

Piyasanın kuralıdır ki bir şeyi satamazsan fiyat düşürürsün. Artık piyasanın gerçek kuralı gitti, satamadığını dökmek şeklinde SAHTE PİYASA kuralı geldi.
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