Dağıtılan 4 bin fidan dakikalar içinde bitti

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Forum Çamlık AVM önünde toplam 4 bin çam, badem, servi, ıhlamur ve ceviz fidanı dağıttı. Vatandaşlar fidanlar için uzun kuyruklar oluştururken, 4 bin fidan dakikalar içinde bitti.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası olması dolayısıyla kentin farklı yerlerinde binlerce fidan dağıtıp, bazı bölgelerde ise vatandaşların da desteğiyle fidan dikimi gerçekleştiriyor. Kentte özellikle yangınlarda zarar gören yerlere fidanlar dikilirken, vatandaşlara ise çam fidanlarının yanandan meyve fidanları da ücretsiz olarak dağıtılıyor. Denizli’de dağıtılan fidanların çoğunluğu ekonomik açıdan büyük öneme sahip olan ceviz fidanlarından oluşuyor. Bu kapsamda Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidan Müdürlüğü tarafından yetiştirilen toplam 4 bin çam, badem ve ceviz fidan, Denizli’nin en kalabalık mekanlarından Forum Çamlık AVM önünde vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtım alanının önünde uzun kuyruklar oluşurken, fidanlar da dakikalar içinde tükendi.

"Ülkemizin yeşilliğine yeşil katmak istiyoruz"

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Denizli Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erol Pehlivan, ilk olarak yanan bir orman alanında 2 bin öğrencinin katılımıyla fidan dikimi yaptıklarını, gençlere ağaç ve orman sevgisini aşılayıp farkındalık oluşturmak için her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Bu yılki ikinci etkinliğin Forum Çamlık AVM önünde gerçekleştirildiğini ifade eden Pehlivan, Denizli Orman Bölge Müdürlüğünün Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde yetiştirdikleri fidanları ağaç, fidan ve orman sevgisinin oluşturulması ve ülkemizdeki yeşilliklere yeşil katılması amacıyla vatandaşlara ücretsiz olarak 4 bin fidan dağıttıklarını söyledi. Dağıtılan 4 bin fidan hakkında bilgi veren Pehlivan, “Fıstık çamından oluşan nikah fidanı, mavi ve kara servi, ıhlamur ve hepsinden önemlisi Denizli için çok büyük ekonomik değeri olan ceviz fidanları toprakla buluşturulmak üzere halkımıza dağıttık” dedi.

“Evimizin bahçesine dikeceğiz”

Dağıtılan fidanları evinin bahçesine dikeceğini aktaran Ercan Özkan, “Badem ve ceviz ağaçlarını aldım, Güzel bir uygulama, güzel bir etkinlik. İnşallah bunları Antalya’ya götürüp oradaki evimizin bulunduğu yere ekeceğiz. İleride de inşallah meyvelerini almak nasip olur” diye konuştu.

Aldığı fidanları babaannesiyle dedesinin bahçesine dikeceğini dile getiren Suat Mert ise ceviz ve çam ağacı aldığını söyledi.