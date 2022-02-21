Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer; "Aile elden gidiyor"
Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, “aile elden gidiyor” diyerek nedenlerini sıraladı.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, “Uzun Süren Boşanma, Tedbir Nafakası, Süresiz Yoksulluk Nafakası, Yüklü Tazminatlar, Mal rejimi, Takılar Kadına, Tek Taraflı Velayet, 6284 İftira ve Delilsiz Evden Uzaklaştırma, Zina” maddeleri ile ailenin elden gittiğini söyledi.