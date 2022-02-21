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Aktüel Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer; "Aile elden gidiyor"
Aktüel

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer; "Aile elden gidiyor"

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, “aile elden gidiyor” diyerek nedenlerini sıraladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:46:00 -
Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer; "Aile elden gidiyor"

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, “Uzun Süren Boşanma, Tedbir Nafakası, Süresiz Yoksulluk Nafakası, Yüklü Tazminatlar, Mal rejimi, Takılar Kadına, Tek Taraflı Velayet, 6284 İftira ve Delilsiz Evden Uzaklaştırma, Zina” maddeleri ile ailenin elden gittiğini söyledi.

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