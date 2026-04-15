Sağlık Dağılan sürüyü 30 saniyede topladı Yeni nesil dronlu çoban
Sağlık

Dağılan sürüyü 30 saniyede topladı Yeni nesil dronlu çoban

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Erzurum'un Oltu ilçesinde çobanlık yapan İsmail Akbaş, araziye dağılan koyun sürüsünü dronla 30 saniyede topladı. O anları sanal medya hesabından paylaşan 'yeni nesil çoban'ın görüntüleri, büyük ilgi gördü.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Toprakkale Mahallesi’nde çobanlık yapan Akbaş, çay demlediği sırada koyun sürüsünün geniş bir alana yayıldığını fark etti. Sürüyü yürüyerek toplamak yerine yanında bulunan ve çan bağladığı dronu uçuran Akbaş, koyunları yaklaşık 30 saniyede yeniden bir araya getirdi. O anları kayda alan Akbaş, "Çayım kaynadı, koyunlar da dağıldı. 'Dronu göndereyim gelsin' dedim. Dron olmasa yürümeye başlayacaktım. Gönderdim, ne güzel oldu. Teknolojiden faydalanıyorum. Kötü bir şey mi? 30 saniyede gittim, geldim" dedi.

Çobanlığın ata mesleği olduğunu belirten Akbaş, geçmişte koyunları değnek ve sesle yönlendirdiklerini ifade ederek, "Şimdi Oltu dağlarında adeta bir kartal gibi gözlerimle sürüyü kontrol ediyorum. Bir gün sürü, dağa doğru ilerlerken bir kuş havalandı; koyunlar ürküp geri döndü. Ben de buradan yola çıkarak dron aldım. Aynı şekilde sürüyü yönlendirmeye başladım. Sürü bölündüğünde de dronla bulup, geri getiriyorum. Teknolojiden bu şekilde yararlanıyorum" diye konuştu.

Çiftlikte ilginç anlar! Çoban köpekleri drona böyle meydan okudu
Çiftlikte ilginç anlar! Çoban köpekleri drona böyle meydan okudu

Yaşam

Çiftlikte ilginç anlar! Çoban köpekleri drona böyle meydan okudu

120 bİn lira maaşa koyun güdecek çoban yok
120 bİn lira maaşa koyun güdecek çoban yok

Yerel

120 bİn lira maaşa koyun güdecek çoban yok

