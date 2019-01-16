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Dağdan kopan kaya trene çarptı! Faciadan kıl payı kurtuldular

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Burgudere Köyü Masalla Bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları, Ankara-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi’ne çarptı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:30
Dağdan kopan kaya trene çarptı! Faciadan kıl payı kurtuldular

Ankara Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi’ne,Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Burgudere Köyü Masalla Bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları çarptı.

Kayanın çarptığı trenin lokomotifinde küçük çaplı hasar meydana gelirken, yol 2 saat ulaşıma kapandı.

Olayın yaşandığı bölgeye giden ekipler 2 saatlik çalışma sonucu kayaları raylardan kaldırdı. Temizleme çalışması yapılması sonrasında yolcu treni yoluna devam etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:30
  1. Ankara
  2. Van Gölü Ekspresi
  3. Dağdan kopan kaya trene çarptı
  4. Faciadan kıl payı kurtuldular
  5. Elazığ
  6. Palu
  7. tren kazası

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