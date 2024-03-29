Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor! Faşistlik yapan 'göçmen' Özdağ'a okkalı cevap

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir kuyumcuda Suriyeli mazlumları hedef aldı.

Özdağ, kuyumcu dükkanını işleten vatandaşa, “Yılda 11 milyar dolar Suriyelilere harcıyoruz. Şu ana kadar harcadığımız para 164 milyar dolar. Her Türk vatandaşına 2 bin dolar düşüyor.” dedi.

Okkalı cevap karşısında şoke oldu!

Kuyumcu ise Özdağ'a, “Benden yana helali hoş olsun!” karşılığını verdi.

Ümit Özdağ, "Ülkeni işgal ettiriyorsun. Vatan paylaşılmaz" diyerek faşistlikte diretse de “Onlar bizim vatandaşımız. Ben öyle görüyorum.” cevabı karşısında diyecek söz bulamadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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