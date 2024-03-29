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Gündem Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor! Faşistlik yapan 'göçmen' Özdağ'a okkalı cevap
Gündem

Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor! Faşistlik yapan 'göçmen' Özdağ'a okkalı cevap

Yeniakit Publisher
2024-03-29 20:32:00 - 2024-03-29 20:34:48

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir kuyumcuda Suriyeli mazlumları hedef aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir kuyumcuda Suriyeli mazlumları hedef aldı.

Özdağ, kuyumcu dükkanını işleten vatandaşa, “Yılda 11 milyar dolar Suriyelilere harcıyoruz. Şu ana kadar harcadığımız para 164 milyar dolar. Her Türk vatandaşına 2 bin dolar düşüyor.” dedi.

Okkalı cevap karşısında şoke oldu!

Kuyumcu ise Özdağ'a, “Benden yana helali hoş olsun!” karşılığını verdi.

Ümit Özdağ, "Ülkeni işgal ettiriyorsun. Vatan paylaşılmaz" diyerek faşistlikte diretse de “Onlar bizim vatandaşımız. Ben öyle görüyorum.” cevabı karşısında diyecek söz bulamadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Küçük beyinler küçücük düşünür şükürki aklı selim insanlarımız varda gerekli cevabı vermiş esnafımız varolsun sağolsun.

hitlerde def ederler

Hitler bir gün çarşıda gezerken bir dükkana girip esnaf ile işleri güçleri sormak istemiş dükkan sahibide sen benim dükkanımı kirletme karektersiz defol git diye miktir etmiş helal olsun o esnafa
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