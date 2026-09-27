Dağda çalışırken arı soktu! 65 yaşındaki orman işçisi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dağda ağaç keserken arı sokması sonucu rahatsızlanan 65 yaşındaki orman işçisi Şükrü Sucu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu’da dağda çalışan orman işçisi Şükrü Sucu, arı sokması sonucu fenalaştı.
Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu, dağda ağaç keserken arı sokması sonucu rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sucu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.