Dağcının kamerasına takıldı! Ayı ailesinin kış hazırlığı böyle görüntülendi
Yaşam

Dağcının kamerasına takıldı! Ayı ailesinin kış hazırlığı böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
IHA

Erzurum İspir'de profesyonel dağcı Bülent Erkan, mağarada kış uykusuna hazırlanan ayı ailesini cep telefonuyla görüntüledi.

Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Yedigöller Mahallesi’nde yaşayan ve bölgede “Dağların oğlu” olarak bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, Tüneller bölgesindeki mağarada rastladığı ayı ailesini görüntüledi.

 

Sürünerek ilerledi

Erkan'ın görüntülediği ayı ailesinden boz ayının kaşınma görüntüleri ise gülümsetti. Sırtını mağaranın duvarına sürterek kaşıyan boz ayı eliyle de karnını kaşıması kameraya anbean yansıdı. Sürünerek gittiği bölgede ayı ailesini çeken Bülent Erkan, doğal yaşamı görüntülemeye devam edeceğini söyledi.

