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Dağcılar, Türkiye’nin volkanik en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesinde buluştu

Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan Süphan Dağı (4 bin 58 metre ) zirve tırmanışı başarıyla tamamlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40
Dağcılar, Türkiye’nin volkanik en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesinde buluştu

Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan Süphan Dağı (4 bin 58 metre ) zirve tırmanışı başarıyla tamamlandı.


AralarındaKayserili gazeteci- amatör dağcı Bekir Demirağ’ın da bulunduğu ve rehberliğini TDF Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan’ın yaptığı 16 dağcıdan oluşan ekip, ülkemizin Ağrı’dan ( 5 bin 137 metre )sonra en yüksek volkanik dağı olan Süphan Dağı’na ( 4 bin 058 metre ) günü birlik başarılı bir zirve çıkışı gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde özel bir araçla Ağrı’dan Patnos ilçesine, oradan da Dumanlı köyüne geçen biri bayan 16 kişiden oluşan ekip, saat09.30’da tırmanışa geçti. Tam 5 saat süren zorlu bir çıkış sonrasında 4 bin 58 metre yükseklikteki zirveye ulaştı. Burada bayrak ve flamalarını açan ve Süphan Dağı’na ilk kez çıkış yapan dağcılardan çoğu, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık ve hayranlıklarını gizleyemedi. Dağdaki 3 krater gölünü gezip, yükseklerden Van Gölü’nün bir bölümünü de gören dağcılar, burada bol bol fotoğraf çekimi yapıp dinlendi. Süphan Dağı’na ilk kez çıkan en yaşlı dağcı 73 yaşındaki gazeteci- amatör dağcı Bekir Demirağ da diğer dağlar ve çıkış kulvarları hakkında detaylı bilgiler aktardı. TDF Ağrı İl Temsilcisi Arslan, Ağrı Dağcılık İl temsilciliği olarak birinci kamp alanının 3 bin rakımına kadar araç desteğinde bulunduğunu,Türkiye genelindedağcılardan gelen talepler üzere tekrar kamplı veya günü birlik zirve tırmanışı yapılmaya müsait yeni bir rota olduğunu vebu rota dahilinde şimdiye kadarSüphan Dağı’na 23kez zirve yaptığını söyledi. Dağcılar 2.5 saatlik bir inişten sonra araçlarına ulaştı ve daha sonra Ağrı’ya döndü.


Süphan Dağı ‘na zirve çıkışı yapan dağcılar şunlar;


Ağrılı dağcılar TDF Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan (rehber- lider ), Fatih Karaoğlan, İhsan Öner, Yasin Çınar, Ömer Bodur, Rana Özmen, Berat Aydın, Dr. Ahmet Dal, Fatih Erkuş, Dorukhan Bozkurt, Şehabettin Erkuş, Kenan Aslan, Yılmaz Sabuncu, Engin Aydın, Burhan Budakve Kayserili gazeteci- dağcı Bekir Demirağ.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40
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