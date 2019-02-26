Dağcılar, Akdağ’a tırmandı

Elazığ’da dağcılar, 2 bin 620 metrelik rakıma sahip Akdağ’a tırmandı. 2,5 yaşındaki Lina’da tırmanışa babasının sırtında katılması ise dikkat çekti.

Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Bahçeci’nin öncülük ettiği Bingöl ve Tunceli’den gelen dağcıların da katıldığı tırmanış gerçekleştirildi. 3 ilden katılımla 2 bin 620 metrelik Akdağ’a tırmanan dağcılar zirveye ulaştı. Dağcılar arasında ise Bingöl’den tırmanışa gelen Mustafa ve Betul Utlu’nun 2,5 yaşındaki kızları Lina’da yer aldı. Lina, tırmanışa babasının sırtında katıldı.

Elazığ’da sadece Hazarbaba’da tırmanış gerçekleştiğine dikkat çeken ekibin başında yer alan Murat Bahçeci, Hazarbaba dağına alternatif turizm potansiyeli olan Akdağ’ında bu spor için güzel ve tercih edilebilir bir yer olduğunu aktardı.

Geçmiş yıllarda terörle anılan yerde artık insanların doğayla bütünleştiğine dikkat çeken Bahçeci,"Bu bölgede eskiden insanlar yaylacılık yaparlardı. Daha sonra terör gelince güvenlik bölgesi ilan edildi. Çok şükür devletimizin kararlı mücadelesisayesinde buralar temizlendi.Artıktüm doğa tutkunlarını ve dağcıları bu bölgeye bekliyoruz"dedi.