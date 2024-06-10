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Yaşam Dağa yıldırım düştü o anlar kaydedildi
Yaşam

Dağa yıldırım düştü o anlar kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-10 16:21:00 -

Van'da sağanak yağışın ardından dağa yıldırım düştü. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Van'da sağanak yağmur sonrası dağa yıldırım düştü.

Van Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından uyarısının ardından Van'da sağanak belli aralıklarla etkili oldu. Van'ın Saray ilçesinde 3 mahallede etkili olan selden dolayı birçok küçükbaş hayvan telef olurken, bazı tarım arazileri su altına kaldı 6 evde de hasar meydana geldi. Zaman zaman rüzgarla birlikle etkili olan sağanakla birlikte şehir merkezinde cadde ve sokaklar kısa süre su altında kaldı. Sağanakla birlikte zaman zaman etkili olan şimşekler geceyi aydınlatırken, dün akşam saatlerinde yıldırımın dağa düşmesi cep telefonunu anbean kaydedildi.

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