Gündem Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!
Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!

Silah bırakarak kendini feshettiğini ilan eden terör örgütü PKK, kuruluş yıldönümünü Suriye’de işgal ettikleri ilçede canlı PKK heykelleriyle kutladı. Dağ tiyatrosu adlı grubun gösterisinde dört dilde “Son değil yeni bir başlangıç” mesajları verilirken eğitimini tamamlayan 450 terörist için de mezuniyet töreni yapıldı.

Teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma fesih çağrısının Suriye’de YPG-SDG’yi de kapsamasına rağmen atılan adımların belirsizlikleri gündemdeki yerinin korurken terör örgütü PKK Suriye’deki iç savaş sırasında kontrolünü eline aldığı Haseke vilayetine bağlı Arapça adı El Malikiye, Kürtçe ismi ise Derika Hemko olan ilçede kuruluş yıldönümünü kutladı.

Terörist kıyafetiyle canlı heykel haline getirilen “Dağ Tiyatrosu” adlı grubun üyeleri, ellerinde kapağında elebaşı Abdullah Öcalan’ın olduğu kitabı taşıdı.

BAHOZ’UN DOĞUM YERİ

Terörist elebaşlarından olan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in de doğup büyüdüğü ilçe, Türkiye sınırına yürüme mesafesinde. Şırnak’ın Cizre ilçesinin tam karşısında. Terör örgütü PKK-YPG, El Malikiye’de çarşı meydanında biri kadın, diğeri erkek terörist kıyafetli, mekap ayakkabılı iki kişiyle PKK’nın kuruluşunun 47. yıldönümünü kutladı. “Son Değil, Yeni Bir Başlangıç” adlı canlı heykel performansında yer alan kitabın kapağındaki fotoğrafın ise İmralı’da 27 Şubat’ta PKK’ya silah bırakma çağrısının yapıldığı gün basına servis edilen fotoğrafın olduğu görüldü.

Kitabın üzerinde de Kürtçe “Barış ve Demokrasi Manifestosu” yazısı yer aldı. Terör örgütünün iki kişilik canlı gösterisinde Kürtçe, Arapça, Türkçe ve İngilizce “Son değil, yeni bir başlangıç” yazısı yer aldı. 

El Malikiye’de PKK-YPG kamplarında eğitime alınan 450 terörist için de mezuniyet töreni yapıldı. Bu teröristlerin ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda SDG-YPG işgali altındaki bölgelere takviye edildikleri tespit edildi.

Terör örgütüne yakın medya organlarında yapılan yayınlarda ise terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümüne ilişkin daha başka birçok 'kutlama' yaptığı da görüldü.

Terör örgütünün “Mahmur Mülteci Kampı”nda yaptığı etkinlikte 18 yaş altındaki çocuklara bir kutlama etkinliği yapması dikkat çekti. Örgütün “Hazırlık okulu öğrencileri” olarak adlandırdıkları çocuklara meşaleler vererek PKK terörünün kurulduğu 1978 yılı ile “sonsuzluk işareti (∞)” yan yana getirilerek bir koreografi oluşturtuldu.

