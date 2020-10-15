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Ekonomi Dağ meyvesi "alıç" köylülere ek gelir sağlıyor
Ekonomi

Dağ meyvesi "alıç" köylülere ek gelir sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:55:38 -
Dağ meyvesi "alıç" köylülere ek gelir sağlıyor

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde kırsalda yaşayan vatandaşlar, dağlardan topladıkları alıçla ek gelir elde ediyor.

Aşağıulupınar Mahallesi sakinleri, traktörlerle çıktıkları dağlardan 4 farklı alıç çeşidini toplayarak satıyor.

Reçel, marmelat ve sirke yapımında kullanılan bu meyvenin, kalp, tansiyon ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

Köylülerden Murat Kul, AA muhabirine, pandemi sürecinde doğal şifa kaynaklarına ilginin arttığını söyledi.

Alıcın da şifa kaynağı olduğuna inanıldığını belirten Kul, "Ailecek sonbaharda dağlara çıkıp 4-5 ton kadar alıç topluyoruz. Alıçtan marmelat, pestil ve sirke yapıyoruz. Hem pazarda satıyor hem de İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gönderiyoruz. Pandemi süresince alıca rağbet arttı. Alıç bildiğimiz kadarıyla, kalp damar hastalıklarına, mide hastalıklarına ve solum hastalıklarına iyi geliyor." dedi.

Kul, şunları kaydetti:

"Alıç, köyümüzün dağlarında kendiliğinden yetişiyor, tamamen organik. 20 kilometre yaylalara tırmandıktan sonra sabah serinlikte topluyoruz. Akşam tüccarlar bizden kilosunu 5-7 lira gibi fiyatlarla satın alıyorlar. Onlar da pazarlarda 10-12 lira arasında satıyor. Ürün rakımı yüksek kesimlerde oluyor. Dikenli bir ağacı var. Toplaması zahmetli olsa da sonbaharda bize güzel bir gelir kaynağı oluyor."


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