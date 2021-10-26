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Kadın - Aile Dağ Mantarlı Kiş nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Dağ Mantarlı Kiş nasıl yapılır?

İçerisinde tatlı ve tuzlu içerikleri barındıran poğaçaya benzeyen bir yiyecek olan Dağ Mantarlı Kiş tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 22:29:00 - 2021-10-26 22:31:17
Dağ Mantarlı Kiş nasıl yapılır?

İçerisinde tatlı ve tuzlu içerikleri barındıran poğaçaya benzeyen bir yiyecek olan Dağ Mantarlı Kiş tarifi.

Malzemeler

Kiş hamuru için:

120 gr soğuk tereyağı 

260 gr un 

4 yemek kaşığı soğuk su 

1 adet yumurta sarısı

İç harç için:

500 gr dağ mantarı 

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan 

200 ml sıvıyağ

1 adet yumurta 

2 dal kekik

Tuz , karabiber , rendelenmiş kaşar

Yapılışı

Tart hamuru için tereyağı küp küp kesilir. Soğuk olmalıdır. Un içerisine tereyağı koyularak parmak uçları ile tereyağı una yedirilir. Kalan hamur malzemeleri eklenerek yoğurulur. Hamur 15 dakika buzdolabında dinlendirilir. Hamur ince açılır ve tart kalıbına yerleştirilir. Fazla kabarmaması için çatalla delikler açılır ve üzerine yağlı kağıt ile ağırlık koyulur. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirilir, ardından ağırlık kaldırılır ve 5 dakika daha pişirilir. Fırından çıkartılır ve ılımaya bırakılır. Harç için zeytinyağı ısıtılır, yemeklik doğranan soğan kavrulur. Mantarlar dilimlenir ve soğanların yanına eklenir. Piştikten sonra ılımaya bırakılır. Bir kap içerisinde krema, yumurta, peynir, mantarlar, kekik, tuz ve karabiber eklenerek karıştırılır. Kiş içerisine yerleştirilir ve 180 derecede kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun. 

 

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