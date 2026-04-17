Dağ keçilerine özendi: Kayalıklarda mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, otlatılmak üzere meraya çıkarılan bir keçi çıktığı sarp kayalıkların bulunduğu alanda mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla bulunduğu noktadan aşağı inemeyen keçi için durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayalık ve dar alanda titiz bir çalışma yürüten ekipler, halat sistemi kurarak keçinin bulunduğu noktaya ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından mahsur kaldığı yerden sağ salim kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.