Dağ: AK Parti gençlerimizin yanında

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP’nin gazeteci raporunda PKK’lı teröristin isminin çıkmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda ‘mağdur gazeteci’ olarak lanse edildiğini gördük. Oysa ki, bu teröristin ‘Terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmaktan’, o raporu hazırladıkları dönemde hüküm giydiğini hepimiz biliyoruz. CHP’nin terör suçlusu olarak hüküm giymiş birini savunması, siyaseten evrildiği noktanın net bir göstergesidir.”

“Daha önce, CHP’li Veli Ağbaba’nın TBMM çatısı altında savunuculuğunu yaptığı terörist Özge Aydın, Suriye’de güvenlik güçlerimiz tarafından, saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilmişti. CHP İstanbul il başkanının, bir teröristi güzellediği ve devleti seri katillikle itham ettiği paylaşımları da hala hafızalarımızdaki yerini korumaktadır” diyen Dağ, “Biz yıllardır milli bir muhalefetin ülkemiz için çok elzem olduğunu söylüyoruz. ‘CHP’nin terör örgütlerine desteği var’ dediğimizde, onlar kendilerini haklı çıkarmak için ‘biz cumhuriyeti kuran, Kuvay-i Milliye partisiyiz. Biz nasıl terör örgütlerine destek veririz.’ gibi bir savunmayla kendilerini savundular. Bugün geldiğimiz noktada CHP’nin terör örgütleriyle olan ilişkisi ortadadır: CHP, terör örgütlerini savunmakta ve onlara umut vermektedir. CHP, “Gazeteci” kisvesi altında teröristleri korumaktadır. CHP, terör örgütü PYD’yi meşrulaştırmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Muhabirimizin “Son günlerde AK Parti yetkilileri gençlerle bir araya geliyor.

Gençlerin talepleri ve beklentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz” yönündeki sorusuna Hamza Dağ, “Gençlerin talepleri istekleri konusundaki çalışmaları sadece o dönemde değil.Geçmişten bu güne sürekli kamuoyu araştırmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Burada muhalefet ısrarla gençlere ‘Z kuşağı’ diye farklı bir konuma koymaya çalıştılar. Ama son dönemde onlarda bu söylemden vazgeçmiş durumdalar. Gençlerin hayata dair maddi manevi taleplerini iyi bir şekilde değerlendiriyoruz. Bununla ilgilide ilerleyen süreçlerde açıklamalarımız ve çalışmalarımız olacaktır” cevabını verdi.