DAEŞ'in sözde emirinin cezası belli oldu

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'ın sözde "sağlık emiri" olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kefah Basheer Hussain ve avukatları katıldı.

Suçlamaları reddetti

Sanık Hussain, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, "Benim DAEŞ ile ilgim, alakam ve bağım yoktur" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Hussain'in terör örgütü DAEŞ'ın sözde "sağlık emiri" olduğuna yönelik dosyada görsel ve yazılı belgeler yer aldığını, kendisine bağlı 7 ayrı hastane bulunduğunun belirlendiğini ifade ederek, mevcut delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye geçtiği belirlenen DAEŞ'ın sözde "sağlık emiri" Kefah Basheer Hussain ve beraberindeki 14 kişiyi, 23 Ocak'ta düzenlen operasyonda yakalamıştı.