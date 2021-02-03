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Gündem DAEŞ'in sözde bakan yardımcısıydı! Yakayı ele verdi
Gündem

DAEŞ'in sözde bakan yardımcısıydı! Yakayı ele verdi

Terör örgütü DAEŞ'in sözde "sözde eğitim bakan yardımcısı" terörist Sakarya'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 11:34:00 - 2021-02-03 11:44:18
DAEŞ'in sözde bakan yardımcısıydı! Yakayı ele verdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının yürüttüğü çalışma sonucu Sakarya'da bulunduğu belirlenen Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde 'eğitim bakan yardımcısı' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelinin yine aynı bölgelerde esir ve tutsak aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi. Ürdün uyruklu şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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