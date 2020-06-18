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Gündem

DAEŞ'in kritik ismi Türkiye'de yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kritik bir ismi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 20:57:00 -
DAEŞ'in kritik ismi Türkiye'de yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen kişi, güvenlik güçlerince saklandığı yere yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan zanlının daha önce Suriye'de 2 askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirildi.

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