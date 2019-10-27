DAEŞ tarafından kaçırılmıştı! Öztürk Yılmaz'dan Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama

Musul Başkansolosu olduğu dönemde DAEŞ tarafından kaçırılan eski CHP'li Öztürk Yılmaz, ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen DAEŞ elebaşı Bağdadi ile ilgili olarak konuştu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Öztürk Yılmaz, "DAEŞ Lideri Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair haberler geliyor. Eğer bu haberler doğruysa büyük mutluluk duyarım. Zira 101 gün DAEŞ'in zulmüne uğramış biri olarak bu şeytanların gerçek yüzünü biliyorum. Bu ideoloji, insanlığa, İslam'a ve bütün sivil değerlere karşı bir ideolojidir. Bütün boyutlarıyla mücadele edilmesi ve insanlık tarihinden sökülüp atılması gerekiyor" dedi.