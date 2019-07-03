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DAEŞ Sri Lanka'ya büyük darbe vurdu! Yüzde 57 düştü

Sri Lanka'da 21 Nisan Paskalya günü düzenlenen, 290 kişinin hayatını kaybettiği DAEŞ saldırılarının ardından ülkeye gelen yabancı turist sayısının düştüğü bildirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:30
DAEŞ Sri Lanka'ya büyük darbe vurdu! Yüzde 57 düştü

Sri Lanka Turizm Kalkınma Otoritesinin yayımladığı verilere göre, terör örgütü DAEŞ saldırılarının ardından turizm sezonunun ilk ayı haziranda, ülkeyi ziyaret eden turist sayısı önceki yıla göre yüzde 57 azaldı.

Haziran 2018'de ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 146 bin 828 iken, bu yıl rakam 63 bin 72'de kaldı.

Öte yandan, yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 azaldı.

Ada ülkesi geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyon 164 bin 647 yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 8 bin 449 turist seyahat için Sri Lanka'yı tercih etti.

Sri Lanka'da paskalya saldırısı

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları DAEŞ üstlenmişti.

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:30
  1. Sri Lanka
  2. terör örgütü DAEŞ saldırıları

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