DAEŞ, Irak'ta saldırdı! Ölüler var

Terör örgütü DAEŞ'in Irak'ın Diyala ve Kerkük kentlerinde düzenlediği saldırılarda biri polis 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Diyala kentinin Abbara Nahiyesi yakınlarında bir polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

DAEŞ'li teröristlerce tarafından düzenlenen saldırı sonucu bir polisin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kerkük'te bir çiftçi öldürüldü

Açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Zap Nahiyesi yakınlarında da bir çiftçiye DAEŞ'li teröristler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Tarım arazisinde çalıştığı sırada teröristlerin hedefi olan çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.