DAEŞ ile FETÖ arasındaki benzerlik ne? O detay dikkat çekti

Tunca Bengin, DAEŞ ile FETÖ arasındaki benzerliğe dikkat çekti. “DAEŞ hücre yapılanmasıyla, uyuyan hücreleriyle tıpa tıp FETÖ’yle örtüşüyor” diyen Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) İçişleri Bakanlığı, DAEŞ’e yönelik “Bozdoğan-34” operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandığını daha yeni açıkladı. Önceleri de “Mahzen”, “ Kahramanlar” serileri ya da farklı isimlerle pek çok ilde sayısız operasyon yapıldı. Teröristlere soluk aldırmamak adına da kesintisiz devam ediyor. Bu operasyonlarda son bir yılda yakalanan DAEŞ’li sayısı da 3 bine yakın. Tüm bunlarda terörle mücadele konusundaki kararlılık kadar büyük bir istihbarat başarısını da ortaya koyuyor. Ama aynı zamanda operasyonların yapıldığı il sayılarına ve her coğrafyada dağılımına bakıldığında terör örgütünün yayılma politikası adına belli bir merkezden bilinçli olarak bir yapılandırma stratejisi gibi bir başka istihbari durumun varlığını içeriyor. Bu noktada da adres malum: DAEŞ’i yarattığı herkesçe bilinen, hatta önceki başkanları Trump’un bile Obama’yı işaret ederek bunu deklare ettiği sözde teröre, teröriste karşı mücadele verdiğini söyleyen ABD...

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İstihbaratçılara göre; DAEŞ’in yapılanması, kullanılması tam bir istihbarat organizasyonu. Tıpkı ABD yapımı FETÖ ya da diğer terör örgütlerinde olduğu gibi... Hatta DAEŞ hücre yapılanmasıyla, uyuyan hücreleriyle tıpa tıp FETÖ’yle örtüşüyor. Mesela sağ yakalanan DAEŞ’li teröristler hep ne diyorlar? Talimat eylemden kısa bir süre önce geldi. Diğer hücre elemanlarının varlığından eylem yolunda haberdar olduk. Normal yaşamda aynı ortamda hatta aynı birimlerde birlikte çalışmalarına rağmen... Bunların hepsi de doğrudan FETÖ’cülerin ifadelerini çağrıştırıyor. İlişkiler ve aralarında bağlantılar olduğuna dönük istihbari bilgiler de var zaten... (…)”

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