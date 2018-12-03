Dadaşların desteği ile yeni bir destan yazacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul’da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı dönüşü Erzurum’da büyük bir coşkuyla karşılandı. Sabah saatlerinde Erzurum Havalimanı’na akın eden vatandaşlar ve AK Partili teşkilat mensupları, AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen’i davul zurna, pankartlar ve mehteran takımıyla karşıladı.

Vatandaşlar da eşlik etti

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok veİbrahim Aydemir ile AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’le birlikte kente gelen Başkan Sekmen, yoğun kalabalık arasında güçlükle yürüyebildi. Beraberindekilerle birlikte seçim otobüsüne binen Başkan Sekmen’e uzun konvoy eşliğinde vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti.

“Büyük bir zaferle kazanacak”

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı önünde kurulan platformda halka seslenen Sekmen, “Dadaşların destek ve duasıyla Erzurum’da yeni bir demokrasi destanı daha yazacağız” dedi. Başkan Sekmen ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, toplantıda yaptığı konuşmada, “Başkanımız Mehmet Sekmen’in bugüne kadar olan gayretlerini biliyoruz. Bundan sonra da aynı heyecanla inşallah daha güzel başarılara imza atacak. AK teşkilatımız bu seçimi de diğerleri gibi büyük bir zaferle kazanacak” dedi.

“Başkan Sekmen ile iftihar ediyoruz”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile iftihar ettiklerini belirtirken, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “Mehmet Sekmen Bey döneminde Erzurum’da ufuk açan hizmetlere imza atıldı. 2019 ve 2024 dönemi daha farklı ve daha çok insana dokunan hizmetler yapmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Hizmet belediyeciliği yarışı

“Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 31 Mart seçimlerinde Erzurum’dan büyük bir oy bekliyor” diyen AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ da, “Hizmet belediyeciliğinin Türkiye’de en güzel örneği 1994’te Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte İstanbul’da başladı. Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen kardeşimiz İstanbul’da işte bu belediyecilik ruhuyla yetişti. İşte bu hizmet aşkıyla başarılı bir şekilde belediyecilik ve yöneticilik yaptı. Seçilen bütün belediye başkan adaylarımızın arkasında hep birlikte duracağız ve yoğun şekilde çalışarak AK Partimizin bayrağını en yükseklere dikeceğiz” mesajını verdi.

“Mega projelere imza atacağız”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun gayretler göstererek bugünlere geldik” diye konuştu. Sekmen, şunları kaydetti: “Gelecek yıllar şehir olarak çok iyi yerlerde olacağız. Yeni dönemde yeni projelerle ortaya çıkacağız. Projelerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Yeşili, ağacı, asfaltı, kaldırımlarıyla, altyapısıyla, kentsel dönüşümü ve tesislerle Erzurum’u çok iyi bir noktaya ulaştırdık. Bizim arkamızda kimse olmazsa bir şey yapamayız. Bu benim yedinci görev alış dönemim. 4 dönem belediye başkanlığı, 2 dönem milletvekilliği tam 26 yıldır bu vazifeyi yürütüyorum. Cenab-ı Hakk’ın takdiri ve halkımızın da desteğiyle inşallah ikinci dönemde de nasip olursa daha büyük hedeflerle hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.”