Dacia Duster’ın pick-up modeli geliyor

Fransız otomotiv devi Dacia’nın Duster modelinin pick-up versiyonu görücüye çıkıyor. İki kapılı yapısı ve tasarruflu motor seçeneği ile beğeniye sunulacak olan araç Romanyalı üretici Romturingia tarafından yeniden üretilecek. IAA Hannover Ticari Araç Fuarı’nda ortaya çıkarılan 2018 Duster Pickup’ın prototipine göre araç, 110 beygirlik 1.5 litre dCi turbo dizel motoru ve WD sürüş özellikleri ile birlikte satıca sunulacak.