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Yaşam D100'de yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Yaşam

D100'de yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 00:48:00 -
D100'de yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda otobüsünün devrilmesi neticesinde 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 29 AJ 029 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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