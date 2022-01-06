D vitamininin, Covid-19'da ölüm oranını azalttığı tespit edildi

Covid-19'un Omicron varyantı birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Yeni varyantla birlikte Türkiye dâhil pek çok ülkede vaka sayılarında gözle görünür bir artış yaşanıyor. Salgınla mücadelede aşı olmanın önemine işaret eden uzmanlar, aynı zamanda toplumsal bağışıklığın oluşmasında D vitamininin önemine de dikkat çekiyor. Son olarak Türkiye’de yapılan bir araştırmada D vitamini takviyesinin Covid-19'dan ölüm oranını 2,14 kat azalttığı tespit edildi.

D vitamininin korona virüsle mücadelede en etkili unsurlardan biri olduğu, yapılan son araştırmalarda bir kez daha kanıtlandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesince yapılan "D Vitamini Takviyesinin Covid-19 Hastalığının Şiddetine Etkisi" başlıklı araştırma, D vitamininin tedavide etkili olduğunu ortaya koydu. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Proje Koordinatörü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, “Yaptığımız araştırmada hastanemizde tedavi gören hastalarımıza D vitamini takviyesi yaptığımızda yoğun bakım ünitesi de dahil, hastane yatış süresinin daha kısa olduğunu ve ölüm oranının daha az olduğunu gözlemledik” dedi. Birbirinden lezzetli ve inovatif peynirleriyle toplum sağlığına katkı sağlamayı hedefleyen Muratbey de AR -GE Merkezi ve ülkemizdeki üniversiteler ile yaptığı iş birliği sonucunda ortaya koyduğu çalışmalarla D vitamininin önemine dikkat çekiyor.



Türkiye’de D vitamini eksikliği büyük bir sorun

Muratbey, geçtiğimiz yıl, D vitamini seviyelerine ayna tutan araştırmasında toplumdaki D vitamini düzeylerinin düşük olduğu sonucunu gözler önüne serdi. Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı ve Uşak Üniversitesi Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde görevli öğretim üyeleri ile Muratbey Ar-Ge merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmada 18-30 yaşları arasındaki üniversite öğrencilerinin D vitamini eksikliği düzeyleri değerlendirildi. Çalışmaya; tıp, diş hekimliği ve sağlık hizmetleri bölümlerinde öğrenim gören 100 (44 erkek ve 56 kadın) üniversite öğrencisi dâhil edildi. Kan serum analizleri sonucunda çalışmaya katılanların % 91’inde (Kadınlarda % 92.86, erkeklerde% 88.64) D vitamini eksikliği tespit edildi. Muratbey Ar-Ge ekibi, 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi’nde yaptığı sunumda da D vitamininin bağışıklık üstündeki düzenleyici etkilerinden dolayı pandemi sürecinde özel ilgi gördüğünün altını çizdi.

D vitamini nelerde var?

D vitamini balık özellikle ton balığı, süt, yumurta, tahıllı gıdalar ve mantarda bulunur. Yine peynir, tereyağı, yoğurt, kefir D vitamini içeren gıdalardır. Beslenme yoluyla alınan D vitamini karaciğer ve böbreklerde aktif hale getirilir ve etkisini aktif formuyla gösterir