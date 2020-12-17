Koronavirüs salgını hayatımıza güçlü bağışıklık sistemi fikrini yerleştirdi. Uzmanlar mevsim sebze ve meyveleri tüketilerek, egzersiz yapılarak bağışıklık sisteminin güçleneceğini belirtiyor. Koronavirüs tedavisinde ağır hastalara C ve D vitamini takviyeleri yapıldığı biliniyor. Hekimler D vitamini eksikliği bulunanların mutlaka takviye kullanmaları gerektiğini belirtiyor. Vitamin eksikliği bulunmayanların da sağlıklı beslenerek dirençlerini artırmaları gerektiğinin altı çiziliyor. Peki, D vitamini hangi meyvede sebzede var?

D vitamini nedir?

D vitamini yağda çözülen bir vitamindir. Güneş ışından alınan D vitamini bazı besinlerde de bulunur. D vitamini, kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli bir vitamindir. Kas zayıflığına karşı vücudu korur, kalp atışının düzenlenmesinde etkilidir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşması için gereklidir.

D vitamini için ne yenir ne içilir?

D vitamini yönünden zengin olan besinleri merak edenler için öncelikle ilk tavsiyemiz somon olacak. Soman iyi bir protein kaynağıdır. Omega-3 ve D vitamini deposu olan somonu haftada en az iki gün tüketebilirsiniz.

Yumurta iyi bir D vitamini kaynağıdır. Her gün bir adet yumurta tüketerek direncinizi artırabilir, çocuklarınızın gelişimi olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Bunun için köy yumurtalarını, gezen tavuk yumurtalarını tercih edebilirsiniz.

Ton balığı ve sardalye balıkları da iyi birer D vitamini kaynağıdır.

D vitamini yönünden zengin gıdalar tüketmek istiyorsanız evinizden süt, peynir, kefir ve ev yoğurdunu eksik etmemelisiniz.

D vitamini yönünden zengin besinlerin listesi şöyle:

Süt

Ayran

Kefir

Peynir

Yoğurt

Tereyağı

Somon balığı

Ton balığı

Uskumru

Karaciğer

Yumurta sarısı

Tatlı patates

Balık yağı

Yulaf

Maydanoz

D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Genel vücut ağrısı

Yorgunluk

Yürümekte zorlanma (denge problemi)

Kemik ağrısı

Kuvvet kaybı

Saç dökülmesi

Baş ağrısı

Depresyon

Değişken ruh hali

Uykusuzluk

Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

Gözaltı morlukları

Aşırı terleme

Kilo vermekte güçlük çekme

Sürekli üşüme