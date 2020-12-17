D vitamini için ne yenir ne içilir?
D vitamini hangi gıdalarda var? | Koronavirüs salgınında D vitamininin son derece önemli olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Güçlü bir bağışıklığa sahip olmak isteyenler hangi gıdaların D vitamini yönünden zengin olduğunu araştırıyor. Peki, D vitamini yalnızca güneşten mi alınır? | D vitamini takviyesi alınmalı mı? | Hangi sebzelerde meyvelerde D vitamini var? | D vitamini için ne yenmeli?
Koronavirüs salgını hayatımıza güçlü bağışıklık sistemi fikrini yerleştirdi. Uzmanlar mevsim sebze ve meyveleri tüketilerek, egzersiz yapılarak bağışıklık sisteminin güçleneceğini belirtiyor. Koronavirüs tedavisinde ağır hastalara C ve D vitamini takviyeleri yapıldığı biliniyor. Hekimler D vitamini eksikliği bulunanların mutlaka takviye kullanmaları gerektiğini belirtiyor. Vitamin eksikliği bulunmayanların da sağlıklı beslenerek dirençlerini artırmaları gerektiğinin altı çiziliyor. Peki, D vitamini hangi meyvede sebzede var?
D vitamini nedir?
D vitamini yağda çözülen bir vitamindir. Güneş ışından alınan D vitamini bazı besinlerde de bulunur. D vitamini, kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli bir vitamindir. Kas zayıflığına karşı vücudu korur, kalp atışının düzenlenmesinde etkilidir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşması için gereklidir.
D vitamini için ne yenir ne içilir?
D vitamini yönünden zengin olan besinleri merak edenler için öncelikle ilk tavsiyemiz somon olacak. Soman iyi bir protein kaynağıdır. Omega-3 ve D vitamini deposu olan somonu haftada en az iki gün tüketebilirsiniz.
Yumurta iyi bir D vitamini kaynağıdır. Her gün bir adet yumurta tüketerek direncinizi artırabilir, çocuklarınızın gelişimi olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Bunun için köy yumurtalarını, gezen tavuk yumurtalarını tercih edebilirsiniz.
Ton balığı ve sardalye balıkları da iyi birer D vitamini kaynağıdır.
D vitamini yönünden zengin gıdalar tüketmek istiyorsanız evinizden süt, peynir, kefir ve ev yoğurdunu eksik etmemelisiniz.
D vitamini yönünden zengin besinlerin listesi şöyle:
Süt
Ayran
Kefir
Peynir
Yoğurt
Tereyağı
Somon balığı
Ton balığı
Uskumru
Karaciğer
Yumurta sarısı
Tatlı patates
Balık yağı
Yulaf
Maydanoz
D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
Genel vücut ağrısı
Yorgunluk
Yürümekte zorlanma (denge problemi)
Kemik ağrısı
Kuvvet kaybı
Saç dökülmesi
Baş ağrısı
Depresyon
Değişken ruh hali
Uykusuzluk
Eklemlerde ve parmaklarda ağrı
Gözaltı morlukları
Aşırı terleme
Kilo vermekte güçlük çekme
Sürekli üşüme