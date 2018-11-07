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D vitamini hayati önem taşıyor

Ama maalesef güneş ışığının bol olduğu Türkiye’de hastaların yüzde 90’ında eksik.

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
D vitamini hayati önem taşıyor

D vitamini vücut hücrelerinin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Ama maalesef güneş ışığının bol olduğu Türkiye’de hastaların yüzde 90’ınında eksik. Hem de neredeyse sıfıra yakın. Bunun başlıca sebebi beslenme. D vitamini yağda eriyor. Yağ yeme yasağı geldikten sonra vücuda giremez oldu. Bu aslında vitamin de değil, bir hormon!

D vitamini et ve sakatatta var. Süt ürünleri, yumurta, ton balığı, tereyağı ve yulaf ezmesinde de bulunan D vitaminin, en önemli kaynağının ise güneş ışığı olduğu biliniyor.

Güneş cildimize değdiğinde vücut D vitamini üretir. Ancak güneşlenirken koruyucu kullanmak D vitamini üretimini engeller.

D vitaminsiz zayıflamak mümkün değildir. D vitamini vücutta bulunan en doğal ve en güçlü antioksidandır. Bu vitaminin alınmaması durumunda kilo verilemez.

DÜNYANIN ORTAK DERDİ

Dünya nüfusunun yarısından fazlasında değişik derecelerde D Vitamini eksikliği var ve D Vitamini eksiklikleri sanıldığından daha fazla sağlık problemine yol açıyor. Kanser, erken yaşlanma, öğrenme güçlüğü ve diyabet bunlardan sadece bazıları. Kim bilir ne kadar çok kişi D vitamini düşük olduğundan habersiz, kas yorgunluğu, kemik ağrıları ve yüksek tansiyondan şikayet ederek çareyi başka yerlerde aramaktalar.

Vitamin D ile ilgili ilk bilgilerimiz, vücudun kalsiyum ve fosfor ihtiyacını karşılamak üzere kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimini artırdığı, böbreklerden de, kalsiyum atılımını azalttığıdır. İşi, kalsiyum ve fosfor dengesini sabit tutmak olarak bilinen D vitamini, gerek olduğunda kemiklerde duran kalsiyumun serbest bırakılmasını da sağlar.

D vitamini olmasaydı aldığımız kalsiyumun ancak %10 ila 15’i kanımıza geçerdi.

SANAYİ İLK SEBEP

D vitamini eksikliklerinin Avrupa’da sanayi devrimi ile başladığına inanılır. Bunun ana sebebi, günlük güneşlik yaşadığı köyünden, toprağından, yeterli gelir elde edemeyen insanların, köylerinden ayrılıp dumandan göz gözü görmeyen, sisli endüstri şehirlerine yerleşmesi olarak gösterilmektedir.

İnsan; çevresindeki canlılar, güneş, ay, ısı, ışık, yer çekimi, hava basıncı, gece, gündüz, mevsim farklılıkları ve daha burada yazılmayan binlerce değişken ile birlikte bir bütünün içerisinde yaşar. Bu bütünün içerisindeki değişkenlerden biri değişirse insan bundan etkilenir ve hatta hasta olabilir.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
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