D vitamini fazla olan yiyecekler ve D vitamini eksikliği belirtileri! Diş çürüklerine karşı 'D vitamini' tavsiyesi

Koronavirüs salgını ile hayata daha da önemli bir konunda yerleşen D vitamini kullanımı, diş çürüklerinin engellenmesinde de önemli bir yere sahip. Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, dişlerde çürük oluşumunun nasıl engellenebileceğine ve D vitamini kullanımı ile ağız sağlığının korumanın yollarına ilişkin bilgi verdi.

Baştürk, şöyle konuştu:

"Diş çürüğü oluşumu, kişinin beslenme tarzından tükürüğünün kalitesine kadar pek çok değişkene bağlı. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan D vitamini birçok sağlık sorunuyla mücadelede de etkin rol almakta. D vitamini değerlerinin düşük olduğu kişilerde ağız bakımı da yeterli değilse çeşitli diş eti ve diş rahatsızlıkları meydana gelebiliyor. Hamilelerde de D vitamini eksikliği, ileriki dönemlerde çocukta mine dokusundaki yapım yetersizliğine bağlı olarak çürüğe yatkınlığı artırıyor."

"İLK ON ÜÇ YAŞ ÇOK ÖNEMLİ"

"Son yıllardaki Covid-19 salgınıyla beraber, D vitamininin adını daha çok duymaya başladık" diyen Baştürk, "D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Ülkemizde de eksikliği sık görülmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan anne adayları hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır. D vitamini takviyesinde ilk on üç yaş çok önemli, yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

13 yaş sonrasında D vitaminin eksikliğine bağlı olarak diş eti ve implant çevresi hastalıklarının görülme sıklığı arttığını belirten Baştürk, düzenli aralıklarla D vitamini değerlerinin ölçülmesi gerektiğini ve gerek görüldüğü takdirde doktor kontrolünde takviye alınmasının önemli olduğunu aktardı.

D vitamini hakkında tüm detaylar...

D vitamini nedir?

Vitaminler vücudumuzda çeşitli biyokimyasal işlevler için gereklidirler. D vitamini, insan sağlığı için hayati öneme sahiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalar ile önemi daha da önem kazanan D vitaminin insan vücudu aşısından çok önemli görevleri vardır.

D vitamini organizmada sınırlı olarak üretilip depolanmaktadır; güneşten gelen ultraviyole B ışınları en güçlü D vitamini kaynağı oluşturmaktadır. Yeterince ultraviyole ışını alamamak ve deriyle temasının engellenmesi D vitamini sentezinin yetersiz olmasına neden olmaktadır.

Büyüme çağındaki çocukların, bebeklerin kemik gelişimini ve dişlerinin sağlıklı büyümesini, normal şekilde gelişmesini sağlamaktadır. D vitamini kalsiyum ve fosfor emilimini düzenler.

Yaşlılar için özellikle önemlidir. Alınan D vitamini kasların güçlenmesini sağlar ve düşme sonucu oluşacak kırılmaları azaltır, kemik sağlığını korur. Kas ve sinir sisteminin dengesini sağlar. Enfeksiyonlara karşı vücudu korur, direncini arttır, yeni deri hücrelerinin oluşmasını sağlar, kanserli hücrelerin büyümesini engeller ve yok olmasına yardımcı olur.

En önemli işlevlerinden biri de bağışıklık sistemini güçlendirmektir.

Yeterli miktarda D vitamini almak; bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser ve kalp hastalıkları, kemikleri, diyabet ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı korur. D vitamini eksikliği, çocuklarda raşitizm gibi kemik deformasyonuna, yetişkinlerde kemik ve kas güçsüzlüğüne neden olabilir.

D vitamini yağda çözünen vitaminlerden biridir. Depolandıktan sonra vücutta 3-4 ay kalabilir.

D vitamini eksikliği belirtileri

D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtiler hakimdir.

D vitamini açısından zengin gıdalar:

Somon, sardalya, ringa, kılıç, ton, uskumru gibi yağlı balıklar.

Sığır karaciğeri.

Yumurta sarısı

Kırmızı et.

Doğada güneş gören mantarlar.

Hangi vitamin eksikliği dişleri sarartır?

A Vitaminin eksikliğinde: Kollejen liflerde dejenerasyon meydana gelir ve periodontal aralık genişler. Yine bu vitaminin eksikliğinde hipersementoz ve diş sürmesinde gecikme meydana gelebilir.

D vitamini diş çürütür mü?

D vitamini düşük olduğunda ağız bakımı da yeterli değilse çocuklarda diş çürüğü, erişkinlerde dişeti hastalığı riski oluşur. Dişetinin cerrahi tedavisi ve implant uygulamalarından sonra yara iyileşmesi gecikir.

D vitamini eksikliği dişleri etkiler mi?

Yetersiz D vitamini seviyesi diş gelişimi sırasında mine ve dentin defektlerinden, diş çürüklerine periodontal hastalıklara, kemik yoğunluğu ve implant başarısına kadar birçok ilişki saptanmıştır.

Diş çürümesine neden olan vitaminler?

Kalsiyum ve D vitamin eksikliği zamanla dişlerin yumuşamasına , diş çürümesine ve diş eti rahatsızlıklarına yatkınlığı daha da arttırıyor" dedi.

D vitamini diş çürütür mü?

D vitamini düşük olduğunda ağız bakımı da yeterli değilse çocuklarda diş çürüğü, erişkinlerde dişeti hastalığı riski oluşur. Dişetinin cerrahi tedavisi ve implant uygulamalarından sonra yara iyileşmesi gecikir.