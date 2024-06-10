D vitamini almak isteyenlere: Bu 4 grubu çok ilgilendiriyor! Kalsiyumla birlikte almak yanlış değil, sağlıklı

4 Haziran'da Amerika'da Endokrinoloji Derneği'nin yayınladığı yeni kılavuzda D vitamini kullanımı hakkında pek çok farklı detay bulunuyor. Youtube'da bilgilendirici sağlık paylaşımları yapan Dr. İbrahim Ersoy yayınlanan güncel bilimsel araştırmayı değerlendirdi. Peki, kimler D vitamini kullanmalı?

Yapılan yeni araştırmalar sonucunda D vitamini seviyeleri ile çeşitli rahatsızlıklar arasında bazı ilişkiler olduğu belirtildi. Kanserden metabolik hastalıklara, diyabet ve daha birçok rahatsızlık ile ilişkilendirilen D vitamini, sağlığımız için büyük önem taşıyor. Ancak faydalı olduğu için birçok kişi vücutta oluşan problemleri göz ardı ederek takviye halinde kullanabiliyor. İşte güncel bilgilere göre vitamin takviyesi alması gereken gruplar.

Yayınlanan bilgiye göre mutlaka D vitaminini takviye olarak kullanması gereken bazı gruplar bulunuyor. İlk olarak 1-18 yaş arası çocuklarda görülen D vitamini eksikliğinin tamamlanması gerektiği düşünülüyor. O nedenle ergenlik dönemine kadar vücutta D vitamini depolarını doldurmak önemli.

75 yaş üzeri bireylerde ise yaş itibarıyla bazı hastalıklara yakalanma oranı daha yüksek olabiliyor. Vücudu güçlendirmek, erken ölüm oranını azaltmak ve sağlıklı olabilmek için D vitamini takviyesine ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Diğer yandan D vitamini, hamilelik dönemini de fazlasıyla ilgilendiriyor.



Uzmanlara göre anne karnında ölüm riskini azaltmak için D vitamininin takviye olarak kullanılması gerekiyor. Ayrıca, ilerleyen yaşlarda risk taşıyan diyabet dönüşümünü azaltmak için D vitamini ile vücudun dirençli hale getirilmesi gerekiyor.

Genellikle empirik vitamin adı verilen sistemde bir kanıta dayalı olmaksızın E ve D vitamin takviyesi önerilebiliyor. Yayınlanan bilgilere göre de öneriye dayalı olarak tavsiye edilen D vitamin takviyesi, çocuklarda ve ergenlerde solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olabilir.

Özellikle bahsedilen 4 grup için kullanımı tavsiye edilen D vitamini takviyesinin vücuda faydalı etkiler sağladığı belirtiliyor. Empirik vitamin takviyesinin obez bireylerde hastalık riskini azaltmada etkili olup olmadığı da araştırmalar arasında yer alıyor. Ancak doktorlar, beslenme rahatsızlığı yaşayan bireyler için D vitamini takviyesini önermiyor.

Empirik vitamin takviyesi hakkında bulunan bulgulardan bir diğeri ise koyu tenli bireylerde hastalık riskini azaltma ihtimali üzerine. Ancak bu konuda kişilerin sağlık durumu hakkında daha fazla bilgiye sahip olunması gerekiyor. O nedenle net bir dozaj belirlenmesi mümkün değildir.

Uzmanlar, belirtilen 4 grubun D vitamini takviyesini depo olarak almak yerine günlük düşük doz formatında kullanması gerektiğini vurguluyor.

D vitamini takviyesi diğer vitaminlerle birlikte alınmalı mıdır?

Doktorlara göre bu konu hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da genellikle farklı vitaminlerle alınmasında bir sakınca bulunmuyor. Özellikle osteoropoz ile ilgili çalışmalarda veya diğer rahatsızlıklardaki araştırmalarda D vitamini ve kalsiyum takviyeleri birlikte alınıyor.



Yayınlanan güncel çalışmalara göre dengesiz ve düzensiz D vitamini takviyesi almanın sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği söyleniyor. Ancak doktorlar, belirtilen 4 grubun takviye almasının faydalı olabileceğini söylüyor. Yaygın kullanım nedeniyle birçok kişinin kontrolsüz bir şekilde kullandığı vitamin takviyeleri, daha iyi bir sağlık için dikkatli kullanım gerektirir.

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