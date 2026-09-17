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Yerel D-100’de otomobil alevlere teslim oldu: Sürücü son anda dışarı çıktı
Yerel

D-100’de otomobil alevlere teslim oldu: Sürücü son anda dışarı çıktı

Yeniakit Publisher
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D-100’de otomobil alevlere teslim oldu: Sürücü son anda dışarı çıktı

Bakırköy’de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücünün aracı durdurarak dışarı çıktığı yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

D-100 Karayolu’nun Çobançeşme kavşağında saat 23.30 sıralarında bir otomobilde yangın çıktı. 34 MER 584 plakalı aracın motor bölümünden yükselen alevleri fark eden, ismi öğrenilemeyen sürücü otomobili durdurup araçtan çıktı.

Yoldan geçenler yardım için dururken itfaiye ve polise haber verildi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamına yayıldı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tamamen yanan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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