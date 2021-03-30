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Gündem D-100 Karayolu'nda şüpheli ölüm
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D-100 Karayolu'nda şüpheli ölüm

İstanbul'da Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda başından yaralı şekilde yerde yatan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 04:00:00 -
D-100 Karayolu'nda şüpheli ölüm

Olay Eyüpsultan D-100 Karayolu Haliç istikameti Edirnekapı metrobüs durağının yakınında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu'ndaki sürücüler, birinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sürücüler, otomobillerini sağ şeride çekerek, yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı görenlerden bazıları, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yerdeki yaralıya kalp masajı yaptı.

Ambulansa alınan yaralıya bir süre daha kalp masajı yapıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. D-100 Karayolu'nda hayatını kaybeden kişinin nasıl öldüğü polis tarafından araştırılıyor.

"Üst geçitten atladığı iddia edildi"

Yerdeki yaralıyı görüp duran sürücü, “Yoldan geçerken bir kalabalık gördük. Sonra da yerde yatan birini gördük. Bir şey var mı diye bakmak için otomobili kenara çektim. Baktığımda durum buydu. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Ben sadece yerde yatarken gördüm. Üst geçitten atladı diyorlar" diye konuştu.

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