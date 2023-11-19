  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam D-100 Karayolu'nda kar yağışı
Yaşam

D-100 Karayolu'nda kar yağışı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 03:56:00 -

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar kendini gösterdi.

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından 900 rakımlı Bolu Dağı geçişinde de kar devam ediyor.

Geçişin özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kış geldi! Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı
Kış geldi! Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

Sağlık

Kış geldi! Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23