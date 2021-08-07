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Biyografi CZN Burak öldü mü?
Biyografi

CZN Burak öldü mü?

Kamuoyunda CZN Burak olarak bilenen Burak Özdemir’in trafik kazası geçirip öldüğü iddia edildi. CZN Burak ismini ilk defa duyan kişiler biyografisini araştırmaya başladı. Peki, CZN Burak kim? CZN Burak öldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 17:35:00 -
CZN Burak öldü mü?

CZN Burak’ın trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları CZN Burak ile ilgili söylentilerin doğru olup olmadığını araştırırken CZN Burak’tan açıklama geldi. İşte merak edilen haberin devamı…

CZN Burak öldü mü?

CZN Burak Twitter hesabından "Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi arkadaşlar ölmedim yaşıyorum çok şükür" paylaşımını yaptı.

CZN Burak kim?

Burak Özdemir, sosyal medyada bilinen adıyla CZN Burak, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı.

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