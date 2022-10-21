CZN Burak aylık gelirini açıkladı! Sosyal medya ayağa kalkınca tepki gösterdi

CZN Burak mahkemede aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söylemişti. Sosyal medyadan peş peşe yorumlar yapılan CZN Burak'tan açıklama geldi.

CZN lakabı ile bilinen sosyal medyada çektiği devasa yemek videoları ile bir anda popüler olan ve restoran zinciri kuran Burak Özdemir, Bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi.

CZN Burak, mahkeme "Aylık gelirim 30 bin TL" açıklaması ile olay oldu. Özdemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap verdi. CZN Burak, "Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakından tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim, beni kimse kendisi ile karıştırmasın" dedi.