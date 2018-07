Çuval çuval yola çıktı! Fiyatlar düşecek

Son günlerde patates fiyatları, pazar tezgahlarında 5- 6 liraya yaklaşırken, Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'da hasat sezonu başladı. İlçeye bağlı Alagöz köyünde hasat edilen patatesler, çuvallara konurken, büyüklüğüne göre de fiyatlandırıldı. Buna göre, birinci grup patates 1,50 liraya, ikinci grup 75 kuruşa, üçüncü grup da 50 kuruş civarında tüccara satılmaya başlandı. Söküm dönemi yaklaşık 4 ay sürecek Sandıklı patatesinin piyasaya çıkmasıyla birlikte pazar tezgahlarında patates fiyatlarındaki ateşin düşmesi bekleniyor.

"FİYATLARIMIZ NORMAL"

İlçedeki ilk patates sökümünü yapan üretici Ahmet Çetinkaya, "Patatesi yetiştirdik. Allah nasip etti, sattık. Gördüğünüz gibi patatesimiz iyi. Sattığımız tüccar da iyi. Sandıklı Ovası'nda ilk sökümü biz yapıyoruz. Fiyatlarımız da normal. Bu yılı kurtaracak şekilde" dedi.

"ÇİFTÇİNİN ELİNE GEÇEN PARA CÜZİ"

Çetinkaya'nın oğlu Mevlüt Çetinkaya da "Fiyatlar toprak altında 1,50 lira civarında. Bu fiyatlar çiftçiyi ancak kurtarıyor. Son 3 yıldır da zarar ettiğimiz için bu fiyatlar çok da yüksek değil. Pazardaki maliyet bizi ilgilendirmiyor. Burada çiftçinin kazancı önemli. Çiftçi haberlerdeki gibi afaki para kazanmıyor. Çiftçinin eline geçen para cüzi miktarda. Rekolte de normal. Dekar başı 3,5 ton civarında" diye konuştu.

"FİYATLAR OTURACAK"

Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız ise şunları söyledi:

"İlçemizde patates hasadı başladı. 15 gün önce ilçemizde patates hasadı başladığında fiyatların oturacağını söylemiştik. Şimdi o pozisyona geldik. Büyükten küçüğe ürettiğimiz patatesler birinci, ikinci ve üçüncü diye üçe ayrılır. Tabii pazardan alan vatandaş bunun numarasını bilmez. Piyasada birinci olan patates 1,50 lira, ikinci onun yarısı ve üçüncü patates de 2 numara patatesin yarısı şeklinde tarlada satılır. 1 numara patates kumpirliktir. Tüccar üreticiden alırken 1 ve 2 numaralı patatesi alıyor. Pazarlarda 2 ve 3 numara olan patates satılır. Pazarlarda 1 numaralı patates pek bulunmaz. 1 numaralı patatesler turizm bölgelerine gider."

"İTHALAT DA HER ZAMAN ÇÖZÜM DEĞİL"

Tarlada yetişen ürünün pazarda 5 ya da 6 katına satılmasının sorumluluğunu çiftçiye yüklemenin doğru olmadığını kaydeden Yıldız, "Üretim yapmazsak sürekli ithalat yaparız. Bizim üretmemiz lazım. Ne kadar üretim olursa ülkenin ekonomisine o kadar katkı sağlarız. Ülkenin patates ihtiyacının yüzde 20'ye yakınını Sandıklı karşılıyor. Sandıklı patatesinin çıkmasıyla pazarlarda da fiyatlar oturacaktır. İlçemizde 3 ya da 4 ay patates sökümü yapılır. Ülke geneli de Sandıklı patatesinin çıkmasını bekliyordu. Sandıklı da 'Bismillah' dedi. İnşallah iyi olur. Her zaman söylüyoruz. Bizim rahatsızlığımız üreticiden alınanın pazarda 5 ya da 6 katına satılması. İthalat da her zaman çözüm değil. Her şeyi ithal edersen böyle sorunlar çıkar. Bak köylerimiz boş. Köylerimiz boşalıyor. Her şey dışarıdan gelirse biz üretimden vazgeçeriz. O zaman da patatesin fiyatındaki gibi durumlar ortaya çıkar" diye konuştu.