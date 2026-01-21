CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Özel, “Bolu Kartalkaya’da denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yitirdiğimiz 36’sı çocuk 78 canımızı rahmetle anıyorum. Hatırlamak, yüzleşmek ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almak zorundayız. Bir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız” diye yazdı.

DENETİMSİZLİK VE İHMALİN SORUMLUSU HALA O KOLTUKTA OTURUYOR!

Ancak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “denetimsizlik ve ihmaller” vurgusunu yapan Özgür Özel’in Genel Başkanı olduğu CHP’ye mensup bir belediye başkanı. Yanan Grand Kartalkaya Otel ve bölgedeki tüm otel ve tesislerin denetim ve ruhsat işlemlerini Bolu Belediyesi gerçekleştirdiği halde, Bolu Belediyesi İtfaiyesi’nin o bölgeye müdahale zorunluluğu olmadığını savunuyor. Facianın yaşandığı günden beri hala pişkin pişkin o makamı işgal ediyor.