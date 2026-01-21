  • İSTANBUL
Gündem CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı!
Gündem

CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya yangın faciasının birinci yıldönümünde yaptığı paylaşımda, “denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle” yitirdiğimiz 78 vatandaşımızı andı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Özel, “Bolu Kartalkaya’da denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yitirdiğimiz 36’sı çocuk 78 canımızı rahmetle anıyorum. Hatırlamak, yüzleşmek ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almak zorundayız. Bir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız” diye yazdı.

 

DENETİMSİZLİK VE İHMALİN SORUMLUSU HALA O KOLTUKTA OTURUYOR!

Ancak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “denetimsizlik ve ihmaller” vurgusunu yapan Özgür Özel’in Genel Başkanı olduğu CHP’ye mensup bir belediye başkanı. Yanan Grand Kartalkaya Otel ve bölgedeki tüm otel ve tesislerin denetim ve ruhsat işlemlerini Bolu Belediyesi gerçekleştirdiği halde, Bolu Belediyesi İtfaiyesi’nin o bölgeye müdahale zorunluluğu olmadığını savunuyor. Facianın yaşandığı günden beri hala pişkin pişkin o makamı işgal ediyor.

1
Yorumlar

misafir

Pişkin diye yazabilen bir zevzek var. Allah onu ıslah etmesin böyle kalsın , cehennemde de ateşi ile sınasın.

Deli İbo

Hiç bir dünya yönetiminde (Patagonya dahil) yöneticilerin ihmalkarlığından, sorumluluğunun gereğini yapmayan, eksik evrakın tamamlanmasını sağlamayak olayı ahbap çavus ilişkileri ile oluruna bırakmak suçunu işleyenler yönetimde duramaz, kanuni sorumluluklarından kurtulamazlar. Az insan ölmedi 76 kişi, sanki toplu katliam.
