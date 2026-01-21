Netanyahu teklife cevap verdi: Bebek Katili Barış Kurulu’nda
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan Gazze Barış Kurulu davetine olumlu yanıt verdiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan Gazze Barış Kurulu davetine olumlu yanıt verdiği bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na katılma davetini kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiğini ve dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'na üye olacağını açıkladı” ifadelerine yer verildi.