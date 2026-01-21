AFAD duyurdu: Mersin'de korkutan deprem!
AFAD, Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bildirimde, Mersin’in Erdemli ilçesinde bir depremin meydana geldiği kaydedildi.
AFAD’ın verilerine göre, yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Deprem, 21 Ocak 2026 tarihinde, saat 16:12’de meydana geldi.
