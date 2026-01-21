Müsavat Dervişoğlu’ndan sınır ötesi hazımsızlığı! Terörle mücadeleye

Sınır ötesinde SDG ve PKK unsurlarının süpürülmesini bir "zafer" olarak görmediğini belirten Dervişoğlu, Türkiye’nin beka mücadelesini küçümsemeye kalktı. Devletin teröre karşı kazandığı uluslararası başarıyı "mutfak işi bir film" olarak niteleyen Dervişoğlu'nun bu tavrı, milli güvenliği hiçe sayan bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Suriye ordusu bölgeyi teröristlerden bir bir temizlerken, Dervişoğlu kürsüden "İktidar bunu zafermiş gibi sunuyor" diyerek adeta operasyonların sonuçsuz olduğu algısını yaratmaya çalıştı.

Fırat’ın batısındaki terör unsurlarının temizlenmesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen İYİ Parti lideri, Türkiye’nin terör devleti kurma hayallerini suya düşüren hamlelerini "algı yönetimi" olarak yaftaladı. Milliyetçi oylara talip bir partinin lideri olarak, terör örgütü SDG'nin sahada kaybetmesini alkışlamak yerine iktidara yönelik eleştirilerle konuyu sulandırması, kamuoyunda "kimin safındasınız?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.