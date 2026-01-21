  • İSTANBUL
Yaşam

“Her şeyi devletten beklemeyiz” dediler! Köy yolunu kendi elleriyle açtılar

Bayburt’ta kar sonrası kapanan yollar için vatandaşlar, ekipleri beklemedi. Traktöre aparat takıp kar küreyen köylüler, imeceyle yolu ulaşıma açtı.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde kar yağışı sonrası kapanan yollar, örnek bir dayanışmayla yeniden açıldı. Çiğdemlik köyünde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. Köy yollarının kapanması üzerine Erhan Timur ve Şahin Erkovan isimli vatandaşlar, karla mücadele çalışmalarını devlet ekiplerine bırakmayarak, harekete geçti. Devletin iş yükünü hafifletmek amacıyla kolları sıvayan vatandaşlar, kendilerine ait traktörün arkasına monte ettikleri kar temizleme aparatı ile köyün ana ve ara yollarını kardan arındırdı.

 

"Devletin yükünü hafifletmek istedik"

Kendi imkanlarıyla yol açma çalışması başlatan Erhan Timur ve Şahin Erkovan, kış şartlarında devletin her noktaya aynı anda yetişmesinin zor olduğunu söyledi. Erkovan, "Her şeyi devletten beklemek olmaz. Biz de kendi imkanlarımızla üzerimize düşeni yaptık, devletin yükünü hafifletmek istedik. Amacımız yollarımızı açarak hem ulaşımı kolaylaştırmak hem de devletimize destek olmaktır. Köyümüzün yolunu el birliğiyle tertemiz yaptık" şeklinde konuştu.

 

Kürekle destek verdiler

Traktörle yapılan ana temizlik çalışmalarına diğer köy sakinleri de küreklerle eşlik etti. Yol kenarlarında biriken kar kütlelerini temizleyen vatandaşlar, kısa sürede köy içindeki ulaşım ağını tamamen açık hale getirdi. İmece usulüyle açılan yolların keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Yolların kardan temizlenmesinin ardından sokağa çıkan çocuklar, kızaklarını alarak dik yokuşların başına geçti. Çocuklar, kızaklarla kayarak karın tadını doyasıya sürdü.

