Son yılın en zor kış mevsimi! Şehir sil baştan değişti
Günlerdir aralıksız süren kar yağışı Iğdır’ı tamamen beyaza bürüdü. Cadde, sokak ve parklar karla kapanırken kentte ortaya çıkan manzara havadan böyle görüntülendi.
Iğdır’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, kenti adeta tek renge çevirdi. Doğu Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır son yılların en yoğun kar yağışını aldı. Günlerdir etkili olan yağışın ardından şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtünün hakim olduğu Iğdır, dron ile havadan görüntülendi. Kentin karla kaplı etkileyici manzaraları görsel şölen sundu.
Aktüel
Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...