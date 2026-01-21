  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı! Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü Netanyahu teklife cevap verdi: Bebek Katili Barış Kurulu’nda Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi Mülakat kıyağının tam merkezi CHP Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında Suça itilen değil, özendirilen çocuklar! Pişmanlık duymuyor cani olup çıkıyorlar
Yaşam Son yılın en zor kış mevsimi! Şehir sil baştan değişti
Yaşam

Son yılın en zor kış mevsimi! Şehir sil baştan değişti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Günlerdir aralıksız süren kar yağışı Iğdır’ı tamamen beyaza bürüdü. Cadde, sokak ve parklar karla kapanırken kentte ortaya çıkan manzara havadan böyle görüntülendi.

Iğdır’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, kenti adeta tek renge çevirdi. Doğu Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır son yılların en yoğun kar yağışını aldı. Günlerdir etkili olan yağışın ardından şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtünün hakim olduğu Iğdır, dron ile havadan görüntülendi. Kentin karla kaplı etkileyici manzaraları görsel şölen sundu.

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!
İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Gündem

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Yerel

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...
Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

Aktüel

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23