Yol buz pistine döndü! Araçlar mahsur kaldı
Kars-Gürcistan kara yolunda kar yağışının ardından oluşan aşırı buzlanma, trafiği durma noktasına getirdi.
Kars’ta etkili olan kar yağışının ardından gelen dondurucu soğuk, Kars-Gürcistan kara yolunu adeta buz pistine çevirdi. Kars-Gürcistan kara yolunun Yolboyu köyü bölgesinde yol yüzeyi adeta buz pistine döndü. Hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar, gizli buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek peş peşe yoldan çıktı.
Tırlar makas attı
Edinilen bilgiye göre, rampayı çıkamayan ve kayarak yolu kapatan tırlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı tır sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makas atan araçların yolda kaldığı görüldü.
Araçlar yolda mahsur kaldı
Yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte aralarında yolcu otobüsleri ve hususi araçların da bulunduğu çok sayıda araçta vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin zorlu şartlar altındaki kurtarma çalışmaları sürerken, Karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.