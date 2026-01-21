Yaya Geçidinde Kamyon Çarptı: Kadın Yaralandı
Kırklareli'de yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadın, bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahale ederek yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Kırklareli'de yaya geçidinden geçmekte olan bir kadına, bir kamyon çarptı. Olay, şehir merkezindeki yoğun bir caddede meydana geldi.Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazanın ardından çevrede toplanan bazı vatandaşlar kamyon sürücüsüne tepki gösterirken gelen polis ekipleri müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye kaldırdı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.