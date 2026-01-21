  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var Süleyman Şah Türbesi havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı! Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü Netanyahu teklife cevap verdi: Bebek Katili Barış Kurulu’nda Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi Mülakat kıyağının tam merkezi CHP
Aktüel Yaya Geçidinde Kamyon Çarptı: Kadın Yaralandı
Aktüel

Yaya Geçidinde Kamyon Çarptı: Kadın Yaralandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yaya Geçidinde Kamyon Çarptı: Kadın Yaralandı

Kırklareli'de yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadın, bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahale ederek yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Kırklareli'de yaya geçidinden geçmekte olan bir kadına, bir kamyon çarptı. Olay, şehir merkezindeki yoğun bir caddede meydana geldi.Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazanın ardından çevrede toplanan bazı vatandaşlar kamyon sürücüsüne tepki gösterirken gelen polis ekipleri müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye kaldırdı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon
Dünya

İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon

İran hükümeti, Loristan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olayları provoke eden 134 saha elemanı ve liderin tutuklandığını ve casusluk..
Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti "Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın" cevabını aldı
Gündem

Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı

Sırtını dayadığı karanlık güçler tarafından bir bir terk edilen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG’de panik havası hakim. Köşeye sıkış..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23