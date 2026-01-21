  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Finans devinden Trump'a soğuk duş! JPMorgan piyasadaki çöküşün şifrelerini çözdü! DEM'den ‘Kobane’ ambalajıyla sokak çağrıları! Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı Altın fiyatları alev aldı! Rekor üstüne rekor! Beslediği karga gözünü oydu! İsviçre terör örgütünün saldırılarıyla savaş alanına döndü! Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı Beyaz Saray'da muhabbet rüzgarları! Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu telefon! PKK Avrupa’da kaos çağrısı yapmıştı! Teröristler eyleme Almanya’dan başladı! Suriyelilerin iş yerlerine saldırılar başladı 21 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 21 Ocak 2011: Muhammed Halis Emek'in vefatı (Erzurum ulemasından)
Gündem Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü
Gündem

Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Air Force One uçağı, İsviçre’nin Davos kasabasına gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra yaşanan "elektrik arızasının" ardından Washington’a geri döndü. Uçak değiştiren Trump, saatler sonra Davos seyahatine başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Air Force One uçağı, Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra ülkeye geri döndü.

Uçakta yaşanan "elektrik arızasının" kalkıştan kısa bir süre sonra bir mürettebat tarafından fark edilmesinin ardından Trump ve heyeti ile gazetecileri taşıyan uçak, yaklaşık 1 saat sonra Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews’e geri döndü. Uçağın "tedbir amaçlı" geri dönmesinin ardından Trump, daha küçük bir uçak olan Boeing 757’ye geçerek Davos seyahatine başladı.

Trump’ı taşıyan yeni uçak TSİ 08.00 sıralarında havalandı.
Yaşanan arıza sırasında uçakta bulunan gazeteciler, kalkıştan kısa bir süre sonra basına ayrılan kabindeki ışıkların söndüğünü ama kendilerine bir açıklama yapılmadığını ifade ettiler.

Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı
Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı

Dünya

Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı

Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada!
Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada!

Dünya

Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada!

Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi
Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi

Dünya

Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23