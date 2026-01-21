  • İSTANBUL
Mülakat kıyağının tam merkezi CHP
Gündem

Mülakat kıyağının tam merkezi CHP

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mülakat kıyağının tam merkezi CHP

Her fırsatta mülakatlarda 'usulsüzlük' yapıldığı iftirasını diline dolayan CHP, yine suçüstü oldu. Tokat Turhal Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Erdem Ural'ın, KPSS'de düşük puan (58) alan yeğeni İlayda Ural'a, yapılan mülakatta 100 tam puan verilerek, işe alındığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Her fırsatta mülakatlarda 'usulsüzlük' yapıldığı iftirasını ortaya atarak iktidarı hedef alan CHP, yine suçüstü oldu. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu personeli alımında uygulanan mülakat sisteminin, "kamu güvenliği sorunu haline geldiğini" savunurken, asıl rezaletin partisine bağlı belediyelerde yaşandığı ortaya çıktı. Son olarak KPSS'de 56 puan alan yandaşın mülakat notu sayesinde kadroya dâhil edildiği Muğla Dalaman Belediyesi'ndeki rezalet hafızalardaki yerini korurken, benzer bir skandal 2024 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Tokat Turhal İlçe Belediyesi'nde patlak verdi.

 

YEĞENE 100 TAM PUAN

Tokat Turhal Belediyesi'nin CHP'li Başkan Erdem Ural'ın, peyzaj mimarı olan yeğeni İlayda Ural'ı, mülakatla işe aldığı öğrenildi. KPSS'de 58 gibi düşük puan alan yeğen İlayda Ural'a, Zabıta Memuru Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınavı'nda 100 tam puan verdirerek belediyede zabıta olarak istihdam ettiği öne sürüldü. Sınavda yeğen Ural'dan yüksek yazılı puan alan adaylara mülakatta düşüş puan verilerek elenmesi ise CHP'li belediyelerdeki liyakat anlayışını gözler önüne serdi.

