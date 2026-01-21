Sarı kod alarmı: 14 il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM, 22 Ocak Perşembe günü için 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımlarken, yurt genelinde kar, karla karışık yağmur, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini açıkladı.
22 Ocak Perşembe (yarın) günü için 14 kente sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda özellikle ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
22 Ocak Perşembe günü beklenen hava durumu şöyle:
• Adıyaman: Kar yağışı
• Antalya: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar
• Aydın: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar
• Balıkesir: Gök gürültülü sağanak
• Burdur: Karla karışık yağmur
• Gaziantep: Kar yağışı
• Isparta: Karla karışık yağmur
• İzmir: Gök gürültülü sağanak ve rüzgar
• Manisa: Gök gürültülü sağanak yağış
• Kahramanmaraş: Kar yağışı
• Muğla: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar
• Şanlıurfa: Kar yağışı
• Kilis: Kar yağışı
• Osmaniye: Kar yağışı