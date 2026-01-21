  • İSTANBUL
Gündem

Sarı kod alarmı: 14 il için uyarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarı kod alarmı: 14 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM, 22 Ocak Perşembe günü için 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımlarken, yurt genelinde kar, karla karışık yağmur, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini açıkladı.

22 Ocak Perşembe (yarın) günü için 14 kente sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda özellikle ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

22 Ocak Perşembe günü beklenen hava durumu şöyle:

Adıyaman: Kar yağışı

Antalya: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar

Aydın: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar

Balıkesir: Gök gürültülü sağanak

Burdur: Karla karışık yağmur

Gaziantep: Kar yağışı

• Isparta: Karla karışık yağmur

• İzmir: Gök gürültülü sağanak ve rüzgar

Manisa: Gök gürültülü sağanak yağış

Kahramanmaraş: Kar yağışı

Muğla: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar

Şanlıurfa: Kar yağışı

Kilis: Kar yağışı

Osmaniye: Kar yağışı

