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Çürüyen elmaları değerlendirmek için başlamıştı şimdi günde 60 ton üretiyor

Amasya'da bahçesinde çürüyen elmaları değerlendirmek amacıyla başladığı sirke yapım işine girişen bir vatandaş, KOSGEB'den aldığı destekle seri üretime geçerek işletmesinde elma, kızılcık, çilek ve aluç gibi meyvelerden yılda ortalama 60 ton sirke üretiyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:12
Çürüyen elmaları değerlendirmek için başlamıştı şimdi günde 60 ton üretiyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Birsel Bayrak, bahçesinde çürüyen elmaları değerlendirmek amacıyla başladığı sirke yapım işini zamanla büyüterek, bugün Türkiye geneline ürün satan şirketin sahibi oldu.

Annesinden öğrendiği tarifi kullandı

Emekli olan eşiyle 6 yıl önce bahçe satın alan Bayrak, elma üretimine başladı. Bayrak, elmalarını pazarlamakta güçlük çekince meyveler bahçede çürümeye yüz tuttu.

Ürününün zayi olmasını istemeyen Bayrak, annesinden öğrendiği tarifle bahçesinde yetişen elmaları sirke olarak değerlendirme kararı aldı.

Ürettiği sirkeye talep artınca iş yeri açan Bayrak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) açtığı kursa katılarak girişimci oldu ve hibe desteği alarak seri üretime geçti.

İşletmesinde elma, kızılcık, çilek ve aluç gibi meyvelerden yılda ortalama 60 ton sirke üreten Bayrak, ürünlerini Türkiye geneline pazarlıyor.

Eşi ve oğlunun da çalıştığı işletmesinde 2 kişiyi daha istihdam eden Bayrak, girişimci ruhuyla ilçede kadınlar arasında örnek gösteriliyor.

Hedefi yurt dışına açılmak

Bayrak, yaptığı açıklamada, bahçesindeki meyveleri ziyan etmediği ve ülke ekonomisine katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

İsrafın her türlüsünün kendisini üzdüğünü dile getiren Bayrak, "Elmalarımızın çürümesine kıyamadığım için sirke yapmaya karar verdim. Başlarda yılda 1 ton sirke üretiyordum" dedi.

Çevresinden aldığı takdirin kendisine cesaret verdiğini, bu sayede girişimci olduğunu vurgulayan Bayrak, şöyle devam etti:

"İnsanın zoruna gidiyor emek verip büyüttüğün bir ürünün zayi olması. O yüzden sirke yapmayı düşündük. Şimdi ağaçların diplerine düşen elmayı bile değerlendiriyoruz ve sirke yapıyoruz. Sirke yapımını zaten biliyordum, annemden öğrendiğim tarifle yapıyorum. Sirkemiz beğenilince talep arttı ve daha çok üretmeye başladık. Şimdi Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Aktarlara, organik marketlere ve pazarlara satıyoruz. Sabah bahçemizden meyvelerimizi topluyoruz, sonra işletmemize getirip sirkeye dönüştürüyoruz."

"Eşime sonuna kadar destek oluyorum"

Bayrak, şimdilik ülke geneline satış yaptığını ancak yurt dışına da açılmak istediğini belirterek, "Her türlü meyve ve sebzeyi değerlendirsin üreticiler, ziyan etmesinler. Sirke de oluyor, marmelat da oluyor, turşu da oluyor. Bizim sirkemizin en önemli özelliği organik olması. Fabrika yapımı sirkeler bir haftada olurken, bizimki bir yılda sirke oluyor. Bunun nedeni organik olması. Gelen taleplerden çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Bayrak'ın eşi İbrahim Bayrak da eşinin başarısıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Eşime sonuna kadar destek oluyorum. Bu bahçeyi kurmak benim hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirirken eşim bana destek oldu. Şimdi de ben ona destek oluyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 12:12
  1. Amasya
  2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
  3. elma
  4. elma sirkesi

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